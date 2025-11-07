Мосгорсуд отклонил жалобу политолога Шульман* на штраф

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу политолога-иноагента Екатерины Шульман* на штраф в 10 тысяч рублей, который был наложен за участие в деятельности нежелательного в РФ Берлинского фонда Карнеги**, сообщили РИА Новости в суде.
«Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Мещанского районного суда города Москвы, которым Шульман* был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за совершение административного правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ», — сказали в суде.
Ранее прокуратура обнаружила опубликованную в конце декабря 2024 на сайте Берлинского фонда Карнеги** статью, в которой говорилось, что Шульман* является экспертом структурного подразделения «Берлинский центр Карнеги** по изучению России и Евразии». Был составлен протокол по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной). Мещанский суд Москвы 1 апреля оштрафовал Шульман* на 10 тысяч рублей.
Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация, признанная нежелательной в России.