В Курской области отремонтировали дорогу Курск — Касторное — Кривцовка

Автодорогу Курск — Касторное — Кривцовка в Щигровском районе Курской области ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта составляет 6,3 км, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Обновленная дорога примыкает к трассе Курск — Касторное и ведет в крупный населенный пункт Щигровского района — деревню Кривцовку, где есть общеобразовательная школа, сельский Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.
Специалисты подрядной организации демонтировали изношенное асфальтобетонное покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку термопластиком.
В 2025 году по нацпроекту в Щигровском районе обновили пять автодорог общей протяженностью 29,8 км, а также переправу через реку Озеренку. Всего же в Курской области приводят в порядок более 222 км дорог и почти 90 м мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.