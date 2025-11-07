Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденной в Воронеже енотовидной собаке ищут дом

Волонтеры просят откликнуться воронежцев, желающих стать хозяевами необычного питомца. Для енотовидной собаки подходит только вольерное содержание.

Источник: 36on.ru

Животное этой осенью обнаружили на улице в областном центре. Как енотовидная собака попала в больной город — неизвестно. Животное находилось в ослабленном состоянии, однако обследование показало, что в целом с найденышем все в порядке. Это молодой самец, сейчас он находится у волонтеров, которые даже дали ему имя — Фунтик.

Приютившие енотовидную собаку активисты отметили, что Фунтика не могут выпустить в дикую природу, для него необходимо вольерное содержание. Животное уже привили от бешенства. Все желающих стать хозяевами Фунтика просят писать волонтерам.