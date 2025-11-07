Найденной в Воронеже енотовидной собаке ищут дом

Животное этой осенью обнаружили на улице в областном центре. Как енотовидная собака попала в больной город — неизвестно. Животное находилось в ослабленном состоянии, однако обследование показало, что в целом с найденышем все в порядке. Это молодой самец, сейчас он находится у волонтеров, которые даже дали ему имя — Фунтик.



Приютившие енотовидную собаку активисты отметили, что Фунтика не могут выпустить в дикую природу, для него необходимо вольерное содержание. Животное уже привили от бешенства. Все желающих стать хозяевами Фунтика просят писать волонтерам.