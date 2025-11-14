Тактическая медицина: что должен знать каждый

Иными словами, тактическая медицина — это набор практических решений, которые позволяют спасти жизнь до момента эвакуации в безопасную зону. Собрали главную информацию по теме, руководствуясь справочником Министерства обороны по теме.
Что такое тактическая медицина
Тактическая медицина — дисциплина, где медицинские действия подчинены ситуации и окружающей безопасности. Обычно ее изучают военнослужащие — чтобы затем оказывать помощь раненым на поле боя.
В классических ситуациях первой задачей при оказании помощи становится оценка пострадавшего и его последующее лечение. В тактической медицине есть один дополнительный шаг: сначала нужно оценить обстановку, и если потенциальный спасатель находится под угрозой, то большинство стандартных действий запрещены до снижения уровня угрозы.
Иными словами, главная цель тактической медицины — максимум помощи при минимальном риске для спасателя. Руководство Минобороны подчеркивает: тактическая медицина — это не про героическую самопожертвенность, а про управляемую практику спасения.
Действия в тактической медицине в зависимости от зоны
Существует три степени оценки зоны боевых действий исходя из опасности последней: красная, желтая, зеленая. Для каждой существует свой свод правил.
1. Красная (огневая, непосредственная угроза). Работы в зоне возможны только в экстремальных и минимальных объемах: наложение жгута при артериальном кровотечении и срочная эвакуация с линии огня. Любые другие манипуляции под обстрелом увеличивают риск гибели спасателя и пострадавшего.
2. Желтая (условно безопасная). Огонь подавлен, но угроза остается; разрешены контроль дыхания, остановка кровотечений, повязки, обезболивание, подготовка к транспортировке.
3. Зеленая (безопасная). Здесь оказывается полная доврачебная помощь. Проводится подготовка к передаче пострадавшего в медицинские службы.
Для гражданских это значит следующее: если вокруг слышны взрывы, стрельба или есть риск повторного удара, не пытайтесь проводить сложные процедуры — остановите критическое кровотечение и эвакуируйтесь в укрытие.
Алгоритм оказания первой помощи в тактической медицине
Универсальный порядок действий выглядит следующим образом.
1. Оценить обстановку и исключить угрозу для себя. Без личной безопасности помощь невозможна.
2. Провести мгновенный первичный осмотр пострадавшего: реагирует ли на обращение, дышит ли, нет ли кровотечения или признаков шока.
3. Немедленно остановить возможные кровотечения, в первую очередь — артериальные.
4. Обеспечить свободное дыхание — проверить, не перекрыты ли дыхательные пути.
5. Подготовить человека к эвакуации и передать информацию командиру или спасательной группе.
Запомнить последовательность можно по аббревиатуре БОЖДЭ:
- Б — безопасность;
- О — осмотр,
- Ж — жгут;
- Д — дыхание;
- Э — эвакуация.
В справочнике Минобороны предложен рабочий боевой алгоритм со звучным и мнемоничным называнием КУЛАК-БАРИН. Последнее образовано от аббревиатуры, где каждая буква означает отдельный этап при оказании первой помощи в условиях желтой зоны. Расскажем чуть подробнее.
1. К — Кровотечение. Первейшая задача — остановить массивное артериальное кровотечение. Наложение тугого жгута (турникета) выше раны, фиксация и пометка времени наложения — критически важны. Жгут следует накладывать на одежду или подкладку выше раны на 5—8 см и как можно ближе к ней.
2. У — Удушье. Если пострадавший не дышит или ослаблен — в «желтой» зоне разрешено освободить его дыхательные пути. Для этого нужно положить пострадавшего на бок, при наличии навыков и оборудования — установить ему воздуховод. В «красной» зоне вмешательство допускается только после вывода в укрытие.
3. Л — Легкие. При проникающем ранении грудной клетки применяется специальная воздухонепроницаемая повязка: не переворачивая пострадавшего, необходимо закрепить последнюю, обеспечив герметичность наклейки. При подозрении на напряженный пневмоторакс нужна срочная эвакуация.
4. А — Артериальное и венозное кровотечение. Здесь нужна проверка паховой и подмышечной областей, после — применение давящих повязок и жгута при необходимости.
5. К — «Колотун», то есть переохлаждение. Раненый быстро переохлаждается, поэтому его необходимо укрыть термоизолирующим покрывалом и снять с него влажную одежду, а также изолировать от холодной земли.
6. Б — А — Боль — антибиотик. В желтой зоне пострадавшему можно дать таблетированный антибиотик или обезболивающее.
7. Р — И — Раны — иммобилизация. Нужно перевязать раны, не сопровождающиеся обильным кровотечением и не требующие наложения жгута. После необходимо подручными средствами для обездвиживания пострадавшего — в случае если у него есть повреждения опорно-двигательного аппарата.
8. Н — Носилки. Обеспечить эвакуацию раненого в безопасную зону.
Список источников
1. Справочник тактической медицины. Министерство обороны Российской Федерации, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. 2022.