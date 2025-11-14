Тактическая медицина: что должен знать каждый

2. У — Удушье. Если пострадавший не дышит или ослаблен — в «желтой» зоне разрешено освободить его дыхательные пути. Для этого нужно положить пострадавшего на бок, при наличии навыков и оборудования — установить ему воздуховод. В «красной» зоне вмешательство допускается только после вывода в укрытие.