Права военнослужащих: что следует знать в 2025 году

Сегодня государственная политика уделяет повышенное внимание уровню обеспечения и правовой защищенности личного состава. Закон закрепляет широкий набор гарантий — от свободы передвижения и социальных льгот до участия в религиозной жизни и права на юридическую помощь. Ниже — структурированный разбор ключевых прав военнослужащих.
Какие законы определяют права и свободы военнослужащих в РФ
Права и свободы военнослужащих в первую очередь регламентируют:
Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ.
Эти документы формируют базовый правовой режим прохождения военной службы и гарантии для личного состава.
Какие права имеют военнослужащие в России
На основе отмеченных выше документов рассмотрим основные права военнослужащих в РФ.
Право на защиту свободы, чести и достоинства
Никто не вправе ограничивать военнослужащих в их правах и свободах, предусмотренных законодательством РФ, или вмешиваться в выполнение ими служебных обязанностей, кроме лиц, которым такие полномочия прямо предоставлены законами и уставами (п. 1 ст. 5 Закона № 76-ФЗ).
Право на свободу передвижения и выбор места жительства
Право на передвижение военнослужащих может быть ограничено исходя из потребностей обеспечения боеготовности и необходимости своевременного прибытия к месту службы (п. 1 ст. 6 Закона № 76-ФЗ).
При этом военнослужащие по призыву не могут покидать пределы гарнизона, кроме отпусков и командировок, а служащие по контракту могут быть переведены в другую местность в рамках заключенного контракта.
При увольнении со службы контрактники вправе самостоятельно выбрать место постоянного проживания — в любом населенном пункте РФ либо за ее пределами (если это допускается законодательством России и международными соглашениями).
Право на свободу совести и вероисповедания
Военнослужащие вправе посещать религиозные службы и участвовать в обрядах в свободное от службы время как частные лица. Проведение религиозных церемоний на территории воинской части допускается по обращению военнослужащих, за их счет и с предварительного разрешения командира.
Одновременно военнослужащим запрещено уклоняться от исполнения служебных обязанностей, ссылаясь на религиозные убеждения, а также использовать служебное положение для навязывания или пропаганды какого-либо отношения к религии (ст. 8 Закона N 76-ФЗ).
Право на обжалование неправомерных действий
Военнослужащие могут защищать свои права и законные интересы в судебном порядке, действуя по установленным законом процедурам (п. 1 ст. 21 Закона № 76-ФЗ).
Право на получение юридической помощи
Военнослужащим гарантируется право на защиту. Им предоставляется бесплатная юридическая помощь со стороны органов военного управления и военной юстиции в пределах их полномочий, а также органов предварительного следствия и суда, если в отношении военнослужащего рассматривается уголовное дело.
Призывники имеют дополнительно право на помощь адвоката по вопросам прохождения службы и иным основаниям, предусмотренным законом (п. 2−3 ст. 22 Закона № 76-ФЗ).
Право на оружие
Военнослужащие имеют право хранить, носить и применять оружие как при исполнении служебных обязанностей, так и, при необходимости, вне службы. Применение оружия регулируется общевоинскими уставами. Оружие может быть использовано для:
отражения вооруженного нападения на военные и гособъекты;
предотвращения попыток захвата вооружения или техники;
защиты жизни и здоровья граждан и военнослужащих при угрозе;
задержания вооруженного нарушителя, оказывающего сопротивление.
Запрещено применять оружие против женщин, несовершеннолетних и инвалидов — кроме случаев их вооруженного нападения (Указ Президента № 1495).
Конституционные права
Никто не может ограничивать военнослужащих в правах и свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, а также вмешиваться в их служебную деятельность, за исключением лиц, наделенных такими полномочиями федеральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495).