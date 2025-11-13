Права военнослужащих: что следует знать в 2025 году

Тема обеспечения прав военнослужащих в 2025 году остается одной из ключевых для государства и общества. Каждый установленный законодателем механизм напрямую влияет на условия службы и социальную защищенность людей в форме, поэтому понимание этих норм — часть личной безопасности и уверенности в службе.