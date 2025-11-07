Экс-омич обидел «Авангард» в матче с «Адмиралом», «ястребы» в итоге проиграли

Вся остальная часть основного времени прошла без голов, хотя и в упорной борьбе и атаках. В одном эпизоде гол гостей не засчитали из-за блокировки вратаря. «Авангард» запросил просмотр судьями видеоповтора, но без толку. Он ничего не дал, судьи блокировку все равно усмотрели, шайбу не засчитали. А омичи по правилам получили командный штраф и две минуты играли в меньшинстве, но выстояли.