Экс-омич обидел «Авангард» в матче с «Адмиралом», «ястребы» в итоге проиграли

В пятницу, 7 ноября, «Авангард» сыграл выездной матч с «Адмиралом» и уступил в овертайме 1:2. Благодаря своему успеху приморцы прервали серию из восьми поражений подряд.
Что интересно, для омичей поражение стало вторым подряд именно в овертайме. В первом периоде хозяева сделали счет 1:0 на 10-й минуте, забил у них Кайл Олсон.
Отыгрались сибиряки только во втором отрезке, когда гол у них оформил на 21-й минуте встречи с передачи Маклауда Дамир Шарипзянов.
Вся остальная часть основного времени прошла без голов, хотя и в упорной борьбе и атаках. В одном эпизоде гол гостей не засчитали из-за блокировки вратаря. «Авангард» запросил просмотр судьями видеоповтора, но без толку. Он ничего не дал, судьи блокировку все равно усмотрели, шайбу не засчитали. А омичи по правилам получили командный штраф и две минуты играли в меньшинстве, но выстояли.
Решилось все только в овертайме. На 63-й минуте матча воспитанник омского хоккея Дмитрий Завгородний без единого паса от партнеров сам забил и таким образом принес «Адмиралу» победу.
Получается, что в завершившемся турне «ястребы» в двух овертаймах набрали два очка из четырех возможных. Все равно что выиграли бы один матч вчистую и один так же вчистую бы проиграли…
Далее омский клуб дома 10 ноября сыграет со СКА.
