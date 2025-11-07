Разработан модульный робот-конструктор для нефтепроводов

Робот представляет собой конструкцию из квадратных стальных модулей, соединенных друг с другом кабелем, у него высокий процент импортозамещенности, и он обладает хорошей ремонтопригодностью. Робот спроектирован в соответствии с ГОСТом по взрывозащищенности: он герметичен, его электрика защищена в несколько степеней — внутренним и внешним контуром, — и если в нем произойдет короткое замыкание, то он не взорвется в нефтепроводе. Робот может нести различные грузы, например, датчики, и выполнять разные работы, например, красить трубы изнутри. Гипотетически его можно сконструировать согласно любым требованиям заказчика.