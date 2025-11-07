Разработан модульный робот-конструктор для нефтепроводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Российская компания Tubot разработала взрывозащищенного отечественного робота-конструктора для операций в трубах нефтепроводов. Робот собирается из съемных модулей и теоретически может быть любой длины, передает корреспондент ТАСС с форума «Баркемп 20.35» в Санкт-Петербурге.
«Это робот-краулер для внутритрубной диагностики. Он рассчитан для прохождения по трубам 180−320 мм, сделан из алюминия и стали и взрывозащищен изнутри. Нефть — это очень важно. Даже если что-то в трубопроводе произойдет, искра не выйдет. В теории, модулей у робота может быть хотя бы даже 100. Он может быть преобразован в любое количество модулей», — рассказал ТАСС сотрудник отдела разработки Tubot Михаил Сазанов на форуме «Баркемп 20.35».
Робот представляет собой конструкцию из квадратных стальных модулей, соединенных друг с другом кабелем, у него высокий процент импортозамещенности, и он обладает хорошей ремонтопригодностью. Робот спроектирован в соответствии с ГОСТом по взрывозащищенности: он герметичен, его электрика защищена в несколько степеней — внутренним и внешним контуром, — и если в нем произойдет короткое замыкание, то он не взорвется в нефтепроводе. Робот может нести различные грузы, например, датчики, и выполнять разные работы, например, красить трубы изнутри. Гипотетически его можно сконструировать согласно любым требованиям заказчика.
«Робота можно преобразовать в установку для покраски. Он может очищать, красить трубы. Можно поставить модуль, который зачищает трубу от ржавчины. Каждый модуль несет какую-то свою функцию, нужную заказчику, у каждого модуля свои двигатели и свое управление», — добавил Сазанов.
Робот прошел аттестационную комиссию роботов и успешно испытан в нефтепроводах российской компании «Сибур».