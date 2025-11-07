Владимиру Путину представили новые спортобъекты, открытые в регионах

В число открытых объектов вошел и спортивный комплекс «Крымский» в Алуште, находящийся в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России. Он предназначен для проведения тренировок, а также всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В период с 2019 по 2025 год на базе комплекса построили круглогодичный открытый олимпийский 50-метровый бассейн, спортивные залы, медико-восстановительный центр, гидротермальное отделение, гостиницу и столовую.