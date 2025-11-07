Владимиру Путину представили новые спортобъекты, открытые в регионах

Президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году. Видеоконференция прошла на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» в Самаре в ходе форума «Россия — спортивная держава».
Главе государства представили спортивные комплексы, расположенные в Ижевске, Казани, Оренбурге и Крыму, следует из сообщений пресс-служб региональных профильных министерств. Так, в столице Удмуртии возвели Дворец единоборств. В составе спортивного объекта — полноценный современный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, гостиница, шесть специализированных залов для единоборств. В день открытия комплекса на его базе состоялся фестиваль единоборств и вечер профессионального бокса за титул чемпиона стран содружества, которые объединили более 700 спортсменов и свыше 800 зрителей.
Еще одним объектом, который представили Президенту, стал Центр развития футбола в Казани. Это новый спортивный комплекс, построенный на территории тренировочной базы футбольного клуба «Рубин». О новом объекте Владимиру Путину доложил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«Сегодня мы завершаем второй этап масштабного проекта: открываем комфортабельный жилой блок для воспитанников и тренеров, а также два новых футбольных поля с искусственным покрытием. Теперь у нас есть полноценная база для круглогодичных тренировок и учебно-тренировочных сборов для мальчиков и девочек, занимающихся футболом», — отметил он.
В Оренбурге ввели в эксплуатацию первую в России Академию настольного тенниса. Объект предназначен для проживания и профессиональной подготовки юных одаренных спортсменов со всей страны. Там обустроены жилые комнаты, спортивный зал для занятий настольным теннисом и игровыми видами спорта, медицинский пункт. На территории построена открытая многофункциональная спортплощадка. Общая площадь комплекса — более 7 тыс. кв. м.
В число открытых объектов вошел и спортивный комплекс «Крымский» в Алуште, находящийся в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России. Он предназначен для проведения тренировок, а также всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В период с 2019 по 2025 год на базе комплекса построили круглогодичный открытый олимпийский 50-метровый бассейн, спортивные залы, медико-восстановительный центр, гидротермальное отделение, гостиницу и столовую.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.