Во Владикавказе обновят школу № 50

Капитальный ремонт школы № 50 завершается во Владикавказе по нацпроекту «Молодежь и дети». После обновления образовательное учреждение станет безопасным и комфортным для учащихся, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Северная Осетия — Алания.
Внутренняя отделка помещений школы завершена, подрядчик приступает к обновлению фасада здания. Специалисты заменили инженерные сети, установили автоматическую пожарную сигнализацию, укрепили конструкцию здания и смонтировали новую кровлю.
Напомним, 13 декабря 2024 года после обрушения части штукатурки в одном из классов и обследования, проведенного минстроем, детей перевели в другую школу. Тогда по поручению главы республики Сергея Меняйло началась оперативная работа по включению школы в программу капитального ремонта.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.