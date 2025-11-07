Действует исподволь. Назван едва заметный признак рака кишечника

Разгадать начинающийся рак весьма непросто, ведь по большей части такое заболевание никаких симптомов на ранних стадиях не дает. Но все же иногда можно заметить признаки нездоровья, если обратить внимание на едва заметные изменения.
По словам доктора Юсуфа Зафара, гастроэнтеролога-онколога, ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации является верным признаком возможной опухоли в кишечнике. Медик замечает, что это может быть связано с растущей опухолью, сужающей или даже блокирующей пространство, где проходит стул.
Чаще всего раковая опухоль развивается в прямой кишке или в нижней части ободочной кишки. К наиболее распространенным сигналам опухоли относят боль, не проходящую длительное время, тошноту, рвоту, большое количество непереваренной пищи. Из числа ранних признаков можно выделить кровь в стуле. Ну и, конечно же, не стоит игнорировать потерю веса, особенно если она необъяснима. Стоит проверять и анализы крови, чтобы не пропустить анемию, которая также может являться следствием развития рака кишечника. Это становится следствием кровотечения. Так что при появлении таких симптомов стоит показаться врачу.