Действует исподволь. Назван едва заметный признак рака кишечника

Чаще всего раковая опухоль развивается в прямой кишке или в нижней части ободочной кишки. К наиболее распространенным сигналам опухоли относят боль, не проходящую длительное время, тошноту, рвоту, большое количество непереваренной пищи. Из числа ранних признаков можно выделить кровь в стуле. Ну и, конечно же, не стоит игнорировать потерю веса, особенно если она необъяснима. Стоит проверять и анализы крови, чтобы не пропустить анемию, которая также может являться следствием развития рака кишечника. Это становится следствием кровотечения. Так что при появлении таких симптомов стоит показаться врачу.