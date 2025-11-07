В поселке Витязево в районе Анапы открыли детский сад на 240 мест

В современном детском саду есть все необходимое для полноценного развития детей: залы для занятий хореографией, вокалом, рисованием. Оборудованы кукольный театр и анимационная студия, где воспитанники смогут попробовать себя в создании мультфильмов, а также кружки по робототехнике, шахматам и шашкам. В группах для дошколят установили интерактивные панели «Казаки».