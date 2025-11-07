В поселке Витязево в районе Анапы открыли детский сад на 240 мест

Детский сад «Песковичок», рассчитанный на 240 мест, построили в поселке Витязево городского округа Анапа в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В учреждении будет 11 групп, в том числе ясельные, сообщили в администрации города-курорта.
В современном детском саду есть все необходимое для полноценного развития детей: залы для занятий хореографией, вокалом, рисованием. Оборудованы кукольный театр и анимационная студия, где воспитанники смогут попробовать себя в создании мультфильмов, а также кружки по робототехнике, шахматам и шашкам. В группах для дошколят установили интерактивные панели «Казаки».
«Строительство “Песковичка” стало возможным благодаря совместной работе муниципалитета, региональных властей, строителей, педагогов и инициативных жителей Витязева, которые обратились с просьбой к губернатору Вениамину Кондратьеву, и он их поддержал», — подчеркнул председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк.
«Песковичок» примет первых воспитанников в ближайшее время. Работать с ребятами будут 22 квалифицированных воспитателя.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.