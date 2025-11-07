Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России

ПОЛОКВАНЕ (ЮАР), 7 ноя — РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в России на 30%, а от онкологических — почти на 10%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В ходе встречи министров здравоохранения стран G20 Мурашко отметил, что критическое значение играет внедрение инноваций, в России создаются специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину.
«Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических — почти на 10%», — сказал Мурашко во время доклада.