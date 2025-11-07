Эксперт раскрыл загадочное появление «кораблей-призраков» в Балтийском море

Ранее в акватории Балтийского моря были зафиксированы аномальные сигналы с военных кораблей НАТО. Радары обнаружили на Балтике корабли, которые по всем данным должны были находиться совершенно в других местах.
«Идет такая игра — прикрытие кораблей, которые сейчас изучают акваторию Балтийского моря на предмет реальных будущих боевых действий, провокации или блокады», — отметил Дандыкин.
По словам эксперта, эти действия НАТО носят откровенно антироссийскую направленность. Он считает, что целью альянса является создание ограничений для России в районе Калининграда, а также блокада морских путей из Финского залива.