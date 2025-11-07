Эксперт раскрыл загадочное появление «кораблей-призраков» в Балтийском море

НАТО преднамеренно создает помехи в сигналах для маскировки своих кораблей от российских систем наблюдения. Цель альянса — изучить акваторию Балтийского моря. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. Он считает, что эти действия говорят о возможной подготовке НАТО к конфликту с Россией.