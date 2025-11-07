В Дубне выпустили более 3,5 тыс. мальков рыб в Иваньковское водохранилище

Свыше 3,5 тыс. мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище в подмосковной Дубне в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие направлено на сохранение популяции ценных видов рыб, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В конце октября в Иваньковское водохранилище, расположенное на границе Московской и Тверской областей, было выпущено более 3500 мальков сазана. Мероприятие по зарыблению прошло под строгим контролем государственной ветеринарной службы Подмосковья», — говорится в сообщении.
Пресс-служба министерства отмечает, что сазан играет ключевую роль в экосистеме Иваньковского водохранилища и связанных с ним рек, поэтому его воспроизводство имеет большое значение для поддержания природного баланса. Водохранилище является одним из крупнейших водоемов Московского региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.