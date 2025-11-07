Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубне выпустили более 3,5 тыс. мальков рыб в Иваньковское водохранилище

Сазан играет ключевую роль в экосистеме и его воспроизводство имеет большое значение для поддержания природного баланса.

Свыше 3,5 тыс. мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище в подмосковной Дубне в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие направлено на сохранение популяции ценных видов рыб, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В конце октября в Иваньковское водохранилище, расположенное на границе Московской и Тверской областей, было выпущено более 3500 мальков сазана. Мероприятие по зарыблению прошло под строгим контролем государственной ветеринарной службы Подмосковья», — говорится в сообщении.

Пресс-служба министерства отмечает, что сазан играет ключевую роль в экосистеме Иваньковского водохранилища и связанных с ним рек, поэтому его воспроизводство имеет большое значение для поддержания природного баланса. Водохранилище является одним из крупнейших водоемов Московского региона.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.