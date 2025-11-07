Ричмонд
Глава минЖКХ прокомментировала ситуацию с мусором в Советском районе Ростова

В Ростове начали искать нового подрядчика для уборки стихийных свалок.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с завалами мусора около контейнерных площадок в Советском районе Ростова-на-Дону прокомментировала глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная. Пост был опубликован в телеграм-канале министра.

— Эти свалки образовались из-за незаконного складирования отходов, в том числе не относящихся к ТКО. Для их ликвидации был выбран подрядчик, но он нарушил обязательства. Контракт расторгнут, — рассказала Антонина Пшеничная.

В ближайшее время планируют заключить временный контракт. Это необходимо для того, чтобы работы начались немедленно. Параллельно местные власти продолжат поиски постоянного подрядчика.

— Контролирую этот вопрос лично, — добавила Антонина Пшеничная.

