Что такое вайбкодинг?

Люди начинают доверять ИИ не только рутинные, но и сложные творческие задачи.

Словарь английского языка Collins выбрал «вайбкодинг» главным словом 2025 года. Что это за понятие — читайте в справке aif.ru.

Что за вайбкодинг?

Вайбкодинг (от английского vibe coding) переводится как «вайб-программирование», то есть, когда код пишут, ориентируясь на общее впечатление и атмосферу задачи.

Это современная методика создания программного кода с помощью искусственного интеллекта. Её суть заключается в том, что вместо написания сложных команд на специализированном языке программирования человек просто описывает задачу обычными словами. Нейросеть анализирует этот текстовый запрос и самостоятельно генерирует готовый код.

Автором термина считается известный специалист в области искусственного интеллекта Андрей Карпатый. Изначально понятие использовалось в узких профессиональных кругах, но к 2025 году оно вышло далеко за их пределы, что было официально закреплено словарём Collins, признавшим «вайбкодинг» словом года.

Почему вайбкодинг стал популярным?

Технология позволяет в считанные минуты получить работоспособный прототип программы, не требуя многолетнего опыта в кодинге. Это открывает двери в IT для новичков и значительно ускоряет работу профессионалов.

Вайбкодинг освобождает разработчика от необходимости помнить все тонкости языков программирования. Можно полностью сосредоточиться на логике и креативной составляющей проекта, поручив техническую реализацию ИИ.

Эксперты отмечают, что популярность вайбкодинга отражает общий тренд: люди начинают доверять машинам не только рутинные, но и сложные, отчасти творческие задачи, выстраивая с технологиями принципиально новый тип взаимодействия.