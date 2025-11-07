Что такое вайбкодинг?

Словарь английского языка Collins выбрал «вайбкодинг» главным словом 2025 года. Что это за понятие — читайте в справке aif.ru.
Что за вайбкодинг?
Вайбкодинг (от английского vibe coding) переводится как «вайб-программирование», то есть, когда код пишут, ориентируясь на общее впечатление и атмосферу задачи.
Это современная методика создания программного кода с помощью искусственного интеллекта. Её суть заключается в том, что вместо написания сложных команд на специализированном языке программирования человек просто описывает задачу обычными словами. Нейросеть анализирует этот текстовый запрос и самостоятельно генерирует готовый код.
Автором термина считается известный специалист в области искусственного интеллекта Андрей Карпатый. Изначально понятие использовалось в узких профессиональных кругах, но к 2025 году оно вышло далеко за их пределы, что было официально закреплено словарём Collins, признавшим «вайбкодинг» словом года.
Почему вайбкодинг стал популярным?
Технология позволяет в считанные минуты получить работоспособный прототип программы, не требуя многолетнего опыта в кодинге. Это открывает двери в IT для новичков и значительно ускоряет работу профессионалов.
Вайбкодинг освобождает разработчика от необходимости помнить все тонкости языков программирования. Можно полностью сосредоточиться на логике и креативной составляющей проекта, поручив техническую реализацию ИИ.
Эксперты отмечают, что популярность вайбкодинга отражает общий тренд: люди начинают доверять машинам не только рутинные, но и сложные, отчасти творческие задачи, выстраивая с технологиями принципиально новый тип взаимодействия.