Что такое вайбкодинг?

Это современная методика создания программного кода с помощью искусственного интеллекта. Её суть заключается в том, что вместо написания сложных команд на специализированном языке программирования человек просто описывает задачу обычными словами. Нейросеть анализирует этот текстовый запрос и самостоятельно генерирует готовый код.