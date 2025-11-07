Методом быстрой заморозки: что известно и что непонятно об «охлаждении» сим-карт

Операторы вместе с регуляторами работают над введением технической возможности «охлаждения» российских сим-карт в течение 24 часов после того, как абонент был в международном роуминге или был неактивен более 72 часов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телеком-отрасли. Четыре источника Forbes в телекоммуникационной индустрии также подтвердили информацию, что этот вопрос действительно прорабатывается в интересах безопасности.
По словам одного из собеседников издания, утвержден механизм, который должен сократить время «охлаждения»: на телефон будет приходить СМС со ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести так называемую капчу (тест, который используется для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают.
Forbes направил запросы в Минцифры и Роскомнадзор. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.
Идею ввести «период охлаждения» для сим-карт россиян, побывавших в международном роуминге, предложили в Роскомнадзоре, знает источник, близкий к Минцифры. По его мнению, коснуться эта инициатива может не всех россиян, выезжающих за рубеж, а только при определенных условиях: например, если человека очень давно не было в стране или же его сим-карта не была ранее использована на территории России. «В таком случае, чтобы обойти “период охлаждения”, можно пройти процедуру верификации сим-карты», — добавил собеседник Forbes. Причем введение капчи здесь один из вариантов, можно проводить проверку личности абонента и через «Госуслуги». Для этого не нужно никакого нового регулирования — возможность проверки сим-карт через «Госуслуги» уже предусмотрена первым пакетом антифрод-поправок, заключил он.
Как технически, возможно, это будет работать
В сотовой связи четвертого поколения (4G, LTE, текущий действующий стандарт связи в России) местоположение мобильных устройств может определяться по триангуляции сигналов по сотовым вышкам, поясняет источник в «Аэронет» НТИ.
«Если предлагаемая мера будет введена, то обычный человек, пользователь, если он, скажем, автомобилист и ведет машину, не сможет перемещаться со скоростью 40−50 км/ч. То есть по заданному сигналу от сим-карты можно понять, что это перемещение выполняет беспилотная авиационная система. И если она у нас не передает сигналы в систему диспетчеризации управления полетами, ОРВД (Госкорпорацию по организации воздушного движения), значит, этот дрон — нарушитель и по нему надо работать. Это если говорить об отработке уже по факту. И чтобы он в принципе не залетал, на первом этапе эта мера — замораживание сим-карты — поможет», — говорит собеседник Forbes, допуская, что впоследствии найдутся способы обхода и этого метода.
По его мнению, это вполне может быть действенной мерой защиты: «Но уверен, что на любую такую защиту будет сформировано определенное противодействие». При этом способ не решает проблему противодействия таким беспилотникам, которые летают не по симкам, а по «вшитым и встроенным картам», оговаривается собеседник Forbes. Мера увеличит время подготовки БПЛА к выполнению гражданских сценариев использования, но системно ни на что не повлияет, считает он.
Директор по стратегическим проектам Института развития интернета Ирина Левова сомневается, что «период охлаждения» будет введен для всех россиян, побывавших в международном роуминге. «Скорее всего, коснется только тех, кто давно не приезжал в Россию, или же сим-карт, не прошедших проверку достоверности сведений о пользователе», — считает она. Пока не совсем ясно, как можно технически реализовать эту идею, однако без контроля IMEI сделать это будет затруднительно, заключила Левова.