Методом быстрой заморозки: что известно и что непонятно об «охлаждении» сим-карт

«Если предлагаемая мера будет введена, то обычный человек, пользователь, если он, скажем, автомобилист и ведет машину, не сможет перемещаться со скоростью 40−50 км/ч. То есть по заданному сигналу от сим-карты можно понять, что это перемещение выполняет беспилотная авиационная система. И если она у нас не передает сигналы в систему диспетчеризации управления полетами, ОРВД (Госкорпорацию по организации воздушного движения), значит, этот дрон — нарушитель и по нему надо работать. Это если говорить об отработке уже по факту. И чтобы он в принципе не залетал, на первом этапе эта мера — замораживание сим-карты — поможет», — говорит собеседник Forbes, допуская, что впоследствии найдутся способы обхода и этого метода.