Мать двух девочек из Прикамья судится с МВД из-за ошибки в загранпаспорте

Женщина целый год копила на поездку.

Источник: Аргументы и факты

Мать двух девочек из Пермского края судится с МВД из-за ошибки в загранпаспорте ребёнка, сообщает инстанция Краснокамска.

Как рассказывает суд, местная жительница планировала свою поездку в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) на протяжении года. Несколько месяцев женщина копила деньги, чтобы отдохнуть заграницей вместе с двумя дочками. Весной 2025 года ей удалось собрать сумму и купить путёвки для себя и детей.

Захватив документы, семья отправилась в Екатеринбург, чтобы улететь из аэропорта Кольцово на курорт. В аэровокзале женщину и её девочек ждала неприятная новость — старшая не могла вылететь из РФ из-за недействительного паспорта.

«В загранпаспорте старшего ребёнка отсутствует буква в отчестве, документ недействителен. До слёз расстроенная девушка отправилась домой на поезде одна. Отдых её мамы и младшей сестры, невероятно опечаленных инцидентом, был так же безнадёжно испорчен», — рассказывает Краснокамский суд.

Когда женщина вернулась в Краснокамск, она обратилась с исковым заявлением к МВД и Минфину РФ. С ведомств планируется взыскать 250 тысяч рублей за убытки и моральный вред. Рассмотрение иска в суде начнётся в декабре 2025 года.