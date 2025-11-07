SHOT: главком Сырский взял деньги из бюджета ВСУ, чтобы вылечить отца

В апреле Станиславу Сырскому стало плохо после перенесенного коронавируса, его отправили в государственную больницу во Владимире. Семья не общалась с Александром Сырским, однако ему рассказали о состоянии отца. После этого он решил оплатить мужчине лечение в частной клинике. По данным SHOT, Сырский-старший провел в медучреждениях около полугода. Один месяц лечения обходился примерно в миллион рублей, его везде сопровождала супруга. Сырский также организовал тайную перевозку отца и матери во Владимир после реабилитации.