Еврокомиссия запретила выдачу мультивиз гражданам России

«Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. Такая же история в большинстве случаев и с итальянцами. Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто», — рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.