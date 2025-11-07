В Подмосковье открыт первый в РФ муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

Такие отделы призваны повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов СВО и членов их семей.
«Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», — заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Инициативу создания отделов в крупных муниципалитетах поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 20 октября. В качестве пилотных регионов были выбраны Московская область, Донецкая и Луганская народные республики.
Московская область — один из крупнейших российских регионов по числу ветеранов СВО на сопровождении фонда, а сложная логистика не всегда позволяет им оперативно получать помощь. В отделе будут работать представители военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда России. Это позволит ветеранам оперативно решать вопросы без необходимости обращаться в разные организации. На базе отдела также будут работать специалисты проекта «Своя сила», где психологическая помощь оказывается по принципу «равный — равному» — ветеранами, прошедшими собственный путь восстановления.
«В Подмосковье у нас 223 офиса МФЦ, где ветераны СВО и их семьи могут получить помощь в любом вопросе. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы запустили такую возможность с сентября — это удобно. Для поддержки всех без исключения военнослужащих планируем запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны России», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Ветераны оценили удобство обращения в отделы фонда «Защитники Отечества» вблизи от дома.
«Все организовано на высшем уровне, огромное спасибо за это фонду “Защитники Отечества”. Со мной всегда на связи мой социальный координатор, который готов помочь в любое время. Сейчас я встал в очередь на адаптацию жилья и прохожу реабилитацию. Фонд также помог с получением автомобиля с ручным управлением, а в подъезде многоквартирного дома для меня установили специальный подъемник. Сейчас в планах только реабилитация, надо браться за дела», — сказал ветеран СВО Юрий Жемеров.
В ходе открытия муниципального отдела Анна Цивилева также вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО с тяжелыми травмами. При поддержке президента России фонд уже выдал более 400 таких машин, а до конца года планирует довести показатель до 500.
Кроме того, в отделе прошла встреча руководства фонда «Защитники Отечества» с ветеранами и членами их семей. Анна Цивилева рассказала подробнее о некоторых инициативах фонда, а также выслушала предложения защитников, которые будут учтены в работе фонда.