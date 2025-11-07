В Подмосковье открыт первый в РФ муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

«Все организовано на высшем уровне, огромное спасибо за это фонду “Защитники Отечества”. Со мной всегда на связи мой социальный координатор, который готов помочь в любое время. Сейчас я встал в очередь на адаптацию жилья и прохожу реабилитацию. Фонд также помог с получением автомобиля с ручным управлением, а в подъезде многоквартирного дома для меня установили специальный подъемник. Сейчас в планах только реабилитация, надо браться за дела», — сказал ветеран СВО Юрий Жемеров.