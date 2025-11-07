ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер. Подробности озвучили в пресс-службе ГАИ Минской области.
В Минской районе специалистами была внедрена миниатюрная портативная видеокамера. Устройство крепится на любое сооружение улично-дорожной сети. В режиме реального времени видеокамера записывает происходящее, к примеру, на пешеходном переходе. Картинка транслируется на гаджетах инспекторов ДПС вне зависимости от того, где находится экипаж. Устройство фиксирует нарушения участников дорожного движения.
«Она существенно помогает стражам дорог, является прямым доказательством нарушений на дороге, к тому же невидима и мобильна», — отметили ГАИ.
Тем временем ГАИ объявила об усиленной отработке дорог в Беларуси в большие выходные с 7 по 9 ноября: «Выбыли наряды спецподразделения ДПС “Стрела”.
