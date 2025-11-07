ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер

В Минской районе специалистами была внедрена миниатюрная портативная видеокамера. Устройство крепится на любое сооружение улично-дорожной сети. В режиме реального времени видеокамера записывает происходящее, к примеру, на пешеходном переходе. Картинка транслируется на гаджетах инспекторов ДПС вне зависимости от того, где находится экипаж. Устройство фиксирует нарушения участников дорожного движения.