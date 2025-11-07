Еврокомиссия запретила мультивизы для россиян: обоснования, условия, исключения

Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для большинства граждан РФ. Решение принято из-за продолжающегося конфликта на Украине и обострения отношений между Россией и странами Евросоюза. В Брюсселе заявляют, что цель изменений — «снизить риски безопасности» и ограничить злоупотребления при пересечении границ. По новым правилам россиянам придется подавать на визу каждый раз, когда они собираются в страны Евросоюза. Запрет начнет действовать 8 ноября. Что известно о решении — в подборке «Ъ».