В Подольске прошел турнир по баскетболу в честь Дня народного единства

Турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню народного единства, прошел в спортивной школе олимпийского резерва «Космос» в Подольске. Состязания организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На турнире более 70 молодых баскетболистов продемонстрировали свои навыки. Состязания проходили среди детей 2014, 2015 и 2016 годов рождения. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Подмосковья. Из них три коллектива представляли Подольск. Каждая команда состояла из 12−15 участников, которые провели по три игры. Это позволило задействовать всех игроков. В результате первое место заняла команда «Подольск 2015», второе — «Созвездие», а третье — «Подольск 2014». Спортсменов наградили кубками, медалями и грамотами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.