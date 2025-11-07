В Подольске прошел турнир по баскетболу в честь Дня народного единства

На турнире более 70 молодых баскетболистов продемонстрировали свои навыки. Состязания проходили среди детей 2014, 2015 и 2016 годов рождения. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Подмосковья. Из них три коллектива представляли Подольск. Каждая команда состояла из 12−15 участников, которые провели по три игры. Это позволило задействовать всех игроков. В результате первое место заняла команда «Подольск 2015», второе — «Созвездие», а третье — «Подольск 2014». Спортсменов наградили кубками, медалями и грамотами.