Откуда пошли разговоры о тринадцатой пенсии и правда ли она существует

«Хотя ее часто называют “13-й пенсией”, юридически это не дополнительная выплата, а авансовый платеж за следующий месяц. То есть никаких “двойных” денег в этом случае не предусмотрено. Тем не менее, путаница в терминах регулярно вызывает волну слухов и фейковых сообщений — особенно в соцсетях и мессенджерах. Иногда появляются публикации о якобы новом законе или о “новогоднем подарке от президента”. Но если заглянуть в официальные источники, становится ясно: речь идет лишь о переносе сроков», — подчеркнула Ольга Белоус.