В Ростове полицейские за три часа нашли пропавшего 13-летнего подростка

Ростовские полицейские нашли подростка, с которым не могли связаться родители.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские быстро отыскали 13-летнего мальчика, с которым не могли связаться родители. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сначала в дежурную часть обратилась напуганная мама подростка. Она рассказала, что ее сын не вернулся из школы после наступления темноты и его местонахождение неизвестно.

Правоохранители сразу же выяснили, что юный ростовчанин отправился гулять после уроков. Его нашли через три часа после обращения матери.

Ребенка вернули в семью, с ним все было в порядке. В отношении родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

