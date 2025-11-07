В Ростове выступили с предложением безопасной утилизации строительных отходов

Региональный оператор убежден, что положение дел не улучшится до тех пор, пока жители города продолжают обращаться к услугам сомнительных компаний по вывозу мусора, а сами нелегальные предприниматели не столкнутся с серьезными финансовыми санкциями и не перейдут на легальное ведение бизнеса.