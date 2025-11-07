В Ростове выступили с предложением безопасной утилизации строительных отходов

Несмотря на постоянную борьбу с незаконными свалками, проблема несанкционированного сброса отходов в Ростове-на-Дону остается актуальной. Только коммунальщики успевают убрать одну свалку, как вечером следующего же дня территория часто оказывается захламлена снова усилиями «серых возчиков».
Учитывая серьезность сложившейся ситуации, с начала текущего года региональные власти, действуя по поручению Юрия Слюсаря, активизировали усилия правоохранительных органов и начали проводить регулярные рейды для выявления нарушителей. Регоператору по вывозу бытовых отходов приходится регулярно устранять последствия действий тех, кто игнорирует правила утилизации.
Региональный оператор убежден, что положение дел не улучшится до тех пор, пока жители города продолжают обращаться к услугам сомнительных компаний по вывозу мусора, а сами нелегальные предприниматели не столкнутся с серьезными финансовыми санкциями и не перейдут на легальное ведение бизнеса.
Фото: предоставлено пресс-службой «ЭкоЦентр».
Регоператор «ЭкоЦентр» выступил с предложением легализоваться всем «серым возчикам» и транспортировать отходы на безопасную утилизацию в черте города Ростова-на-Дону. Площадка для этого располагается на территории мусоросортировочного комплекса по адресу: г. Ростов-на-Дону, переулок 1-Машиностроительный, 18.
Отмечается, что пункт приема работает ежедневно. Здесь принимают мусор от строительных и ремонтных работ, отходы грунта, лома кирпича, бетонных изделий и др.