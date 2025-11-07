Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выступили с предложением безопасной утилизации строительных отходов

«Серым возчикам» предлагается вести легальный бизнес.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на постоянную борьбу с незаконными свалками, проблема несанкционированного сброса отходов в Ростове-на-Дону остается актуальной. Только коммунальщики успевают убрать одну свалку, как вечером следующего же дня территория часто оказывается захламлена снова усилиями «серых возчиков».

Учитывая серьезность сложившейся ситуации, с начала текущего года региональные власти, действуя по поручению Юрия Слюсаря, активизировали усилия правоохранительных органов и начали проводить регулярные рейды для выявления нарушителей. Регоператору по вывозу бытовых отходов приходится регулярно устранять последствия действий тех, кто игнорирует правила утилизации.

Региональный оператор убежден, что положение дел не улучшится до тех пор, пока жители города продолжают обращаться к услугам сомнительных компаний по вывозу мусора, а сами нелегальные предприниматели не столкнутся с серьезными финансовыми санкциями и не перейдут на легальное ведение бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой «ЭкоЦентр».

Регоператор «ЭкоЦентр» выступил с предложением легализоваться всем «серым возчикам» и транспортировать отходы на безопасную утилизацию в черте города Ростова-на-Дону. Площадка для этого располагается на территории мусоросортировочного комплекса по адресу: г. Ростов-на-Дону, переулок 1-Машиностроительный, 18.

Отмечается, что пункт приема работает ежедневно. Здесь принимают мусор от строительных и ремонтных работ, отходы грунта, лома кирпича, бетонных изделий и др.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше