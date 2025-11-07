В Тамбовской области в 2026 году восстановят лес на 650 гектарах

Лес на площади 650 га планируют восстановить в 2026 году в Тамбовской области. Работы будут направлены на сохранение природных ресурсов и развитие экосистем, они пройдут по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.
Уже сейчас почва подготовлена на 518 га. Весной там появятся сосны и дубы. В двух лесхозах Сосновского округа молодой лес планируют высадить на площади 95 га: 52 га — в Челнавском и 43 га — в Цнинском.
Подготовка участков проводится с использованием современной техники и с соблюдением всех экологических норм. Это позволит добиться высокой приживаемости саженцев. Основную часть участков лесоводы готовят методом нарезки борозд на вырубках этого года и прошлых лет. Например, в Цнинском лесхозе все участки подготовили этим методом, а в Челнавском — на 47 га нарезкой борозд и на 5 га — методом сплошной раскорчевки.
«Успех весенней кампании во многом зависит от качества предварительных работ. Подготовкой занимаются опытные специалисты лесхозов», — отметили в департаменте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.