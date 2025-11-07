В Тамбовской области в 2026 году восстановят лес на 650 гектарах

Подготовка участков проводится с использованием современной техники и с соблюдением всех экологических норм. Это позволит добиться высокой приживаемости саженцев. Основную часть участков лесоводы готовят методом нарезки борозд на вырубках этого года и прошлых лет. Например, в Цнинском лесхозе все участки подготовили этим методом, а в Челнавском — на 47 га нарезкой борозд и на 5 га — методом сплошной раскорчевки.