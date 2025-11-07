В деревне Полково в Рязанской области открыли новый медпункт

Раньше ФАП располагался в здании администрации, для него была выделена одна комната. Строительство нового учреждения начали в мае. Площадь здания с индивидуальным отоплением составляет около 60 кв. м. В нем есть кабинет, в котором ведет прием фельдшер, смотровая и процедурная комнаты, а также технические помещения.