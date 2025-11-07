В деревне Полково в Рязанской области открыли новый медпункт

Новое здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) открыли 1 ноября в деревне Полково в Рязанской области. Его возвели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном комитете по информации и массовым коммуникациям.
Раньше ФАП располагался в здании администрации, для него была выделена одна комната. Строительство нового учреждения начали в мае. Площадь здания с индивидуальным отоплением составляет около 60 кв. м. В нем есть кабинет, в котором ведет прием фельдшер, смотровая и процедурная комнаты, а также технические помещения.
Новый ФАП оборудован всем необходимым для оказания первой помощи и всевозможных медицинских манипуляций. Среди оборудования сухожар, аппарат ЭКГ, прибор для измерения внутриглазного давления, тонометр, глюкометр, дефибриллятор. Также там есть холодильник и шкаф для хранения медикаментов, укладки для оказания неотложной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.