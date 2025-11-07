Во Владимирской области улучшили дорогу Муром — «Волга»

Два участка автомобильной дороги Муром — «Волга» протяженностью 5,6 км отремонтировали в Гороховецком районе Владимирской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Трасса соединяет Кировскую, Нижегородскую, Владимирскую и Рязанскую области. На отрезках уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем. У остановочных пунктов рейсовых автобусов рядом с деревнями Золотово, Растригино и селом Фоминки отремонтировали переходно-скоростные полосы. Это необходимо для того, чтобы остановившийся транспорт не мешал другим средствам передвижения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.