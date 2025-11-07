Республика Алтай перевыполнила годовой план по вводу жилья

Республика Алтай показывает высокие темпы жилищного строительства. Регион значительно перевыполнил годовой план по вводу жилья — на конец октября введено в эксплуатацию 294,1 тыс. кв. м жилья. Это составляет 235,33% от установленного на год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планового показателя в 125 тыс. кв. м, сообщили в министерстве регионального развития республики.
Всего с начала года на территории региона построили 3193 здания. Основной объем введенного жилья пришелся на индивидуальные жилые дома — 291,765 тыс. кв. м в 3188 зданиях. Ввод многоквартирных домов составил 2,404 тыс. кв. м в пяти новых зданиях. Среди уже сданных в 2025 году многоквартирных домов — дома в селе Усть-Кокса на улице Казачьей, в селе Кызыл-Озек на Ипподромной, в селе Кош-Агач на улице Чаптынова, а также два дома блокированной застройки на улице Никулина в Горно-Алтайске.
Также сегодня в Горно-Алтайске и Майминском районе ведется активное строительство 14 многоквартирных жилых комплексов. Ключевые проекты включают крупный жилой комплекс в селе Майма. Его должны ввести в эксплуатацию до конца февраля 2028 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.