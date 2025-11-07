Республика Алтай перевыполнила годовой план по вводу жилья

Всего с начала года на территории региона построили 3193 здания. Основной объем введенного жилья пришелся на индивидуальные жилые дома — 291,765 тыс. кв. м в 3188 зданиях. Ввод многоквартирных домов составил 2,404 тыс. кв. м в пяти новых зданиях. Среди уже сданных в 2025 году многоквартирных домов — дома в селе Усть-Кокса на улице Казачьей, в селе Кызыл-Озек на Ипподромной, в селе Кош-Агач на улице Чаптынова, а также два дома блокированной застройки на улице Никулина в Горно-Алтайске.