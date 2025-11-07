Более 93% детей в стране систематически занимаются спортом

Министр подчеркнул, что в России физической культурой и спортом занимаются более 24 млн детей, из них более 2 млн входят в спортивный резерв. Также он отметил, что в системе спортивной подготовки задействовано 88 тыс. тренеров. В этом году стартовала программа «Земский тренер», которая призвана поддержать специалистов, которые поедут работать в малые города. По поручению Владимира Путина также создан новый инструмент поддержки детско-юношеского спорта — Российский спортивный фонд.