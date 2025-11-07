Более 93% детей в стране систематически занимаются спортом

Доля детей, систематически занимающихся спортом, составляет 93,8%, заявил Владимир Путин 6 ноября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре. Мероприятие было посвящено детско-юношескому спорту, сообщили в пресс-службе Минспорта России.
«Но эти цифры не отражают главного — результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие», — сказал глава государства.
Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом Президент предложил синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах.
«Всестороннее, гармоничное физическое развитие детей — общая задача школьных медработников и учителей. И важно системно мониторить спортивные результаты ребят, формировать учебно-тренировочные планы с учетом их индивидуальных особенностей», — подчеркнул Президент.
Задачи врачебно-физкультурной деятельности в спорте глава государства предложил утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Также Владимир Путин поручил Правительству РФ дать предложения, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям.
Приоритетное направление — обеспечение максимальной доступности занятий спортом для всех детей, особенно с ограничениями по здоровью, находящихся в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей. С докладом на заседании также выступил министр спорта Михаил Дегтярев.
«Завершен первый этап реализации Концепции развития детско-юношеского спорта, второй этап рассчитан до 2030 года. Цель всего плана мероприятий — повышение доступности спорта для каждого ребенка. В частности, Минспортом уже введен запрет на заявочные взносы для спортсменов до 18 лет. В соответствии с поручением Президента будем дальше расширять базовый минимум бесплатных соревнований», — отметил Дегтярев.
Министр подчеркнул, что в России физической культурой и спортом занимаются более 24 млн детей, из них более 2 млн входят в спортивный резерв. Также он отметил, что в системе спортивной подготовки задействовано 88 тыс. тренеров. В этом году стартовала программа «Земский тренер», которая призвана поддержать специалистов, которые поедут работать в малые города. По поручению Владимира Путина также создан новый инструмент поддержки детско-юношеского спорта — Российский спортивный фонд.
«Не менее 60% средств фонда будет направляться на эти цели. Он формируется из целевых отчислений букмекеров. Первые выплаты из него уже получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо. Контроль за расходами осуществляют Счетная палата и Попечительский совет фонда», — подчеркнул Дегтярев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.