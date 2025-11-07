Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора

В говядине от ОАО «Беловежский» нашли бактерий группы кишечной палочки. Такие же бактерии были обнаружены в кисломолочном напитке от ИООО «Горецкий пищевой комбинат» и в сухом молоке от филиала «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат». Кроме того, листерии были обнаружены в пищевой рыбной продукции от ООО «МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП».