Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора. Подробности обнародованы на официальном сайте ведомства.
Россельхознадзор обнаружил несоответствия в продукции пяти белорусских предприятий, в отношении которых и был введен усиленный лабораторный контроль. В частности, в документе указано мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов» — в «Говядине тушеной» было обнаружено ДНК курицы.
В говядине от ОАО «Беловежский» нашли бактерий группы кишечной палочки. Такие же бактерии были обнаружены в кисломолочном напитке от ИООО «Горецкий пищевой комбинат» и в сухом молоке от филиала «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат». Кроме того, листерии были обнаружены в пищевой рыбной продукции от ООО «МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП».
Ранее сгущенку и тушенку из Беларуси не пропустили в Россию.
Кстати, Беларусь вошла в топ-3 мировых экспортеров этого популярного продукта.
А еще Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.