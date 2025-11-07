Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора

Продукция пяти белорусских предприятий попали под усиленные контроль Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора. Подробности обнародованы на официальном сайте ведомства.

Россельхознадзор обнаружил несоответствия в продукции пяти белорусских предприятий, в отношении которых и был введен усиленный лабораторный контроль. В частности, в документе указано мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов» — в «Говядине тушеной» было обнаружено ДНК курицы.

В говядине от ОАО «Беловежский» нашли бактерий группы кишечной палочки. Такие же бактерии были обнаружены в кисломолочном напитке от ИООО «Горецкий пищевой комбинат» и в сухом молоке от филиала «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат». Кроме того, листерии были обнаружены в пищевой рыбной продукции от ООО «МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП».

Ранее сгущенку и тушенку из Беларуси не пропустили в Россию.

Кстати, Беларусь вошла в топ-3 мировых экспортеров этого популярного продукта.

А еще Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.