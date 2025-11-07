9 баллов! Уфа в вечер пятницы застыла в огромных пробках

Сегодня вечером, 7 ноября, в Уфе вечером зафиксировали девятибалльные пробки. Такую оценку заторам на дорогах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».
По данным сервиса, пробки образовались на многих улицах города. Столпотворения из автомобилей возникли на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, Воровского проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и др.
Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города нормализуется к 20:00.
