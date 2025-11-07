Ричмонд
В селе Верхние Ачалуки в Ингушетии высадили около 130 деревьев

Мероприятие акции «Сохраним лес» прошло около здания новой школы.

Около 130 деревьев высадили у новой школы в селе Верхние Ачалуки в Малгобекском районе Республики Ингушетии. Мероприятие организовали в ходе реализации Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В окрестностях учреждения появились молодые деревья клена и липы. Эти породы идеально подходят для климата и почвы в регионе. В посадке деревьев принимали участие коллектив минприроды республики, подведомственные лесничества, лесопожарные центры, егери, представители администрации района и ребята из регионального отделения Движения первых.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.