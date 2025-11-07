Крупнейший на юге России роботизированный склад начали возводить в Ростове

На улице Луговой создают роботизированный склад для хранения и сортировки грузов по технологии 3D-шаттл. Объект площадью в 2,2 тысячи кв. метров планируют возвести до конца 2027 года. Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Новое пространство рассчитано на 10 тысяч паллетомест.