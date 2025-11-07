Ричмонд
Крупнейший на юге России роботизированный склад начали возводить в Ростове

Губернатор Юрий Слюсарь проверил ход строительства роботизированного склада в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил в Ростове-на-Дону строительную площадку крупнейшего на юге страны инновационного логистического комплекса. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщает «Городской репортер».

На улице Луговой создают роботизированный склад для хранения и сортировки грузов по технологии 3D-шаттл. Объект площадью в 2,2 тысячи кв. метров планируют возвести до конца 2027 года. Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Новое пространство рассчитано на 10 тысяч паллетомест.

Производственные процессы собираются полностью автоматизировать. Управлять системой будут с помощью отечественного программного обеспечения.

На данный момент рабочие выполнили нулевой цикл работ, ведется монтаж несущих колонн и ограждающих конструкций. Договорились о поставке и сборке технологического оборудования.

Роботизированный склад станет источником новых налоговых поступлений, ожидаемая сумма оценивается в 42 млн рублей. Обещают, что на предприятии откроют больше 40 новых рабочих мест.

— Впечатлен, это пример предприятия будущего. С учетом наших масштабных планов по развитию логистических связей дальше отрасль может развиваться только в таком роботизированном автоматизированном формате, — сказал Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее на совете по инвестициям при губернаторе проект включили в перечень ключевых инвестпроектов региона.

