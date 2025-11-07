Предпринимателям Чувашии расскажут о защите интеллектуальных прав

«Особое внимание будет уделено практике — слушатели попробуют определить оптимальный способ защиты для собственных идей и продуктов, научатся пользоваться открытыми базами данных Роспатента и WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности). В завершение семинара запланирован блок вопросов и ответов, в ходе которого можно будет обсудить конкретные кейсы и получить рекомендации по построению патентной стратегии», — отметили организаторы.