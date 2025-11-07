Предпринимателям Чувашии расскажут о защите интеллектуальных прав

Семинар «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности: от идеи до реализации» состоится в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики в Чебоксарах. Мероприятие организуют в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.
Цель встречи — помочь предпринимателям и разработчикам разобраться в системе охраны интеллектуальной собственности, этапах патентования и возможностях коммерциализации своих идей. Участники узнают, какие результаты интеллектуальной деятельности подлежат защите, как оформить заявку в Роспатент и избежать типичных ошибок. Также им расскажут, какие существуют механизмы защиты прав на изобретения, товарные знаки, программное обеспечение и дизайн.
«Особое внимание будет уделено практике — слушатели попробуют определить оптимальный способ защиты для собственных идей и продуктов, научатся пользоваться открытыми базами данных Роспатента и WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности). В завершение семинара запланирован блок вопросов и ответов, в ходе которого можно будет обсудить конкретные кейсы и получить рекомендации по построению патентной стратегии», — отметили организаторы.
Семинар состоится 10 ноября, начало в 11:00. Для бесплатного участия необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.