В Вологодской области улучшили участок дороги Кузнецовка — Пестово

Участок дороги Кузнецовка — Пестово протяженностью 3,4 км отремонтировали в Вологодской области. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Вологодского муниципального района.
Ремонт начали в июне. За это время строители сняли старый слой покрытия, заменили водопропускные трубы, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Также они обновили примыкания и пересечения с другими дорогами, укрепили обочины и установили новые знаки.
Отметим, что дорога имеет важное значение для жителей сразу нескольких населенных пунктов муниципалитета. Она связывает с федеральной трассой А-119 «Вологда — Медвежьегорск» деревни Кузнецовку, Пестово и ряд других небольших населенных пунктов.
Также в Вологодском округе отремонтировали трассу Новленское — Вотча протяженностью 13,3 км. Еще там завершили обновление трехкилометрового участка дороги Семенково — Абаканово и улучшили трассу Винниково — Елгино — Покровское.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.