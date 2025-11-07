ЕС снимет санкции с лидера Сирии

«Мы приняли к сведению принятие этой резолюции Советом Безопасности ООН по исключению Ахмеда аш-Шараа из этого санкционного списка. Как и любое решение Совета Безопасности, это будет принято на европейском уровне в кратчайшие сроки», — приводят цитату из выступления Анвара аль-Ануни «РИА Новости». Отмечается, что соответствующее заявление представитель внешнеполитической службы ЕС сделал на брифинге в Брюсселе.
В четверг Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую снятие санкций с президента Сирии, а также с действующего министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. За документ, подготовленный США, проголосовали 14 из 15 членов Совета, включая Российскую Федерацию. Китай воздержался.