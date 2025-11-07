В Лыткарине к началу 2027 года завершат ремонт корпуса больницы

Капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы в Лыткарине Московской области планируют завершить к началу 2027 года. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В учреждении, построенном в начале 1960-х годов, завершили демонтаж и проверку фундамента. Сейчас специалисты занимаются гидроизоляцией основания здания. В ближайшее время начнутся черновые отделочные работы, включая возведение дополнительных стен, штукатурку, обновление фасадов, замену окон и кровли.
После завершения ремонта корпус будет соответствовать всем современным требованиям. В нем запланирована перепланировка помещений для создания комфортной среды. Также рабочие заменят инженерные коммуникации, улучшат фундамент. В учреждение закупят новое медицинское оборудование и мебель.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.