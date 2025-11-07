Ричмонд
За сутки в Иркутске выпало 25% месячной нормы снега

Снегопад продолжится в первой половине ночи 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в Иркутске выпало 25% месячной нормы снега. Снежный покров к утру составил 4 сантиметра в высоту. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с самого утра дорожные службы вышли очищать дороги.

— Весь день работали 170 специалистов с привлечением 40 единиц техники и продолжают убирать проезжие части и тротуары до сих пор, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

По данным синоптиков, снегопад продолжится в первой половине ночи 8 ноября. Такой циклон пришел в столицу Приангарья с Монголии. Ночью рабочие будут расчищать магистральные улицы. А днем займутся уборкой остановок и пешеходных зон.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 10-балльные пробки парализовали движение в Иркутске вечером 7 ноября.