В Петропавловске-Камчатском благоустроили девять дворов

Также во дворе многоквартирного дома 15 по улице Владивостокской заасфальтировали проезд, установили урны и отремонтировали уличную лестницу. У дома 12 по улице Лермонтова сделали освещение, установили урны и скамейки, высадили сирень и поставили ограждения палисадников. На улице Океанской, 92б установили скамейки, урны и скамья-качели, также перед подъездами и с торцов дома сделали освещение. Во дворе многоквартирного дома № 43 по улице Маршала Блюхера отремонтировали проезд и сделали парковочную зону.