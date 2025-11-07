В Петропавловске-Камчатском благоустроили девять дворов

Девять дворовых территорий благоустроили в этом году в Петропавловске-Камчатском в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
На проспекте Циолковского (дом 37 и дом 39) отремонтировали дворовый проезд и обустроили парковочные зоны. Также пространства озеленили и сделали тротуар. На улице Академика Курчатова, 5 высадили кустарники барбариса и установили ограждения палисадников. Еще там отремонтированы лестничные переходы, установлены перила, оборудовано освещение подъездов. На улице Звездной, 13 заасфальтирована парковочная зона. Там сделали спортивную площадку, пешеходную дорожку, установили урны и перголы, высадили саженцы сирени и газонную траву. На проезде Космическом, дом 19 отремонтировали тротуар и посадили кустарники.
Также во дворе многоквартирного дома 15 по улице Владивостокской заасфальтировали проезд, установили урны и отремонтировали уличную лестницу. У дома 12 по улице Лермонтова сделали освещение, установили урны и скамейки, высадили сирень и поставили ограждения палисадников. На улице Океанской, 92б установили скамейки, урны и скамья-качели, также перед подъездами и с торцов дома сделали освещение. Во дворе многоквартирного дома № 43 по улице Маршала Блюхера отремонтировали проезд и сделали парковочную зону.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.