Минтруда объяснило белорусам порядок уплаты взносов в ФСЗН

В Минтруда добавили, что плательщики налога на профессиональный доход должны перечислять 60% от суммы НПД, а физлица, которые осуществляют самостоятельную профдеятельность с уплатой единого налога — 29% от суммы, которая были ими определена, но не ниже минимальной зарплаты (кстати, она увеличится в январе 2026 — подробнее мы писали здесь).