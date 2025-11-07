Минтруда объяснило белорусам порядок уплаты взносов в ФСЗН. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что работодатели за работающих белорусов должны уплачивать 34% от его фонда зарплаты (пенсионное страхование — 28%, социальное — 6%). Работающим белорусам на пенсионное страхование необходимо перечислять 1% своего заработка.
Вместе с тем для ИП размер взносов будет зависеть от фактических доходов. Что касается адвокатов и нотариусов, то для них указано 35% от суммы определенного ими дохода, но не ниже минимальной заработной платы (пенсионное страхование — 29%, социальное страхование — 6%).
В Минтруда добавили, что плательщики налога на профессиональный доход должны перечислять 60% от суммы НПД, а физлица, которые осуществляют самостоятельную профдеятельность с уплатой единого налога — 29% от суммы, которая были ими определена, но не ниже минимальной зарплаты (кстати, она увеличится в январе 2026 — подробнее мы писали здесь).
Кроме того, физлица, которые осуществляют ремесленную деятельность с уплатой ремесленного сбора должны уплачивать 29% от суммы определенного ими дохода, но не ниже МЗП. Такой же процент и для физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с уплатой сбора.
