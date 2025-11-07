Ричмонд
Минтруда объяснило белорусам порядок уплаты взносов в ФСЗН

Минтруда Беларуси раскрыло, кто и в каком размере должен уплачивать взносы в ФСЗН.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда объяснило белорусам порядок уплаты взносов в ФСЗН. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что работодатели за работающих белорусов должны уплачивать 34% от его фонда зарплаты (пенсионное страхование — 28%, социальное — 6%). Работающим белорусам на пенсионное страхование необходимо перечислять 1% своего заработка.

Вместе с тем для ИП размер взносов будет зависеть от фактических доходов. Что касается адвокатов и нотариусов, то для них указано 35% от суммы определенного ими дохода, но не ниже минимальной заработной платы (пенсионное страхование — 29%, социальное страхование — 6%).

В Минтруда добавили, что плательщики налога на профессиональный доход должны перечислять 60% от суммы НПД, а физлица, которые осуществляют самостоятельную профдеятельность с уплатой единого налога — 29% от суммы, которая были ими определена, но не ниже минимальной зарплаты (кстати, она увеличится в январе 2026 — подробнее мы писали здесь).

Кроме того, физлица, которые осуществляют ремесленную деятельность с уплатой ремесленного сбора должны уплачивать 29% от суммы определенного ими дохода, но не ниже МЗП. Такой же процент и для физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с уплатой сбора.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, ЖКХ сказало, что делать белорусам с опавшими листьями на участках.

А еще ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер.