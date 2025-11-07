Главные новости к вечеру 7 ноября 2025 года

Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам
Большинство россиян теперь не смогут получить шенгенские мультивизы, заявили в ЕК. Многоразовые визы будут выдавать только близким родственникам и работникам транспорта — при строгих условиях и подтверждении добросовестности.
МВД пресекло подготовку к теракту в Московском регионе
Злоумышленник по указанию куратора приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его он должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать.
Молдавия выкупит часть активов «Лукойла»
Вертолет разбился в Дагестане
Российские военные освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области, сообщили в Минобороны России.