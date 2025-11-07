Ричмонд
Главные новости к вечеру 7 ноября 2025 года

Дайджест главных новостей к вечеру 7 ноября 2025. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

Источник: Reuters

Большинство россиян теперь не смогут получить шенгенские мультивизы, заявили в ЕК. Многоразовые визы будут выдавать только близким родственникам и работникам транспорта — при строгих условиях и подтверждении добросовестности.

МВД пресекло подготовку к теракту в Московском регионе

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленник по указанию куратора приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его он должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать.

Молдавия выкупит часть активов «Лукойла»

Источник: РИА "Новости"

Правительство Молдавии планирует приобрести топливные склады, принадлежащие компании Лукойл, которая попала под санкции, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Кишинева. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету.

Вертолет разбился в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

В результате трагедии погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области

Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

