Прокуратура и суд лишили уфимку маткапитала: на это были веские причины

По данным прокуратуры, уфимке выдали сертификат, после чего она получила заем на строительство жилого дома в Кармаскалинском районе. Однако получив на счет деньги (более 450 тысяч рублей) женщина не стала исполнять взятые на себя обязательства: право собственности на земельный участок на детей оформлено не было, а дом — не построен.