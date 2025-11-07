Прокуратура и суд лишили уфимку маткапитала: на это были веские причины

В Уфе прокуратура через суд добилась возврата средств материнского капитала, которые были использованы не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, уфимке выдали сертификат, после чего она получила заем на строительство жилого дома в Кармаскалинском районе. Однако получив на счет деньги (более 450 тысяч рублей) женщина не стала исполнять взятые на себя обязательства: право собственности на земельный участок на детей оформлено не было, а дом — не построен.
Прокуратура Советского района обратилась в суд с иском о взыскании с женщины незаконно использованных денежных средств. Инстанция удовлетворила требования.
