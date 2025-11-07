В Липецке завершили ремонт трех дорожных объектов

Три дороги отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Липецке. Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Среди обновленных объектов участок улицы Стаханова (от Катукова до Свиридова) длиной 1,2 м и отрезок длиной 500 м на улице Теперика. Также специалисты улучшили проезд Универсальный протяженностью 1,8 км. Во время работ специалисты убрали старое изношенное полотно, уложили два слоя покрытия и установили новые бортовые камни. Также они нанесли разметку и заменили знаки. На Универсальном проезде и улице Теперика обновили тротуары.
На участке улицы Стаханова по нацпроекту отремонтировали только две крайних полосы. На средних предполагается разместить трамвайные пути новой ветки. Сейчас разрабатывают проектную документацию для этого. Также среднюю полосу ремонтируют для устранения аварийных участков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.