В Липецке завершили ремонт трех дорожных объектов

Среди обновленных объектов участок улицы Стаханова (от Катукова до Свиридова) длиной 1,2 м и отрезок длиной 500 м на улице Теперика. Также специалисты улучшили проезд Универсальный протяженностью 1,8 км. Во время работ специалисты убрали старое изношенное полотно, уложили два слоя покрытия и установили новые бортовые камни. Также они нанесли разметку и заменили знаки. На Универсальном проезде и улице Теперика обновили тротуары.