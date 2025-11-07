Госдума в ближайшее время обсудит подходы к запрету вейпов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заседание межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз состоится в ближайшее время для обсуждения единых подходов к запрету вейпов в России и созданию системы ответственности, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.