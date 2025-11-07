В Ижевске пройдет конференция «Сделано в России. Продвигаем в мире»

Конференция «Сделано в России. Продвигаем в мире», посвященная вопросам развития экспортной деятельности и продвижения российских товаров на международные рынки, состоится 20 ноября в Ижевске. Поддержку предпринимателям оказывают по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном министерстве экономики.
В программе мероприятия запланированы практические сессии и диалог с экспертами-практиками ВЭД. Участников ждут лекции и дискуссии с ведущими российскими специалистами по международной торговле и внешнеэкономическим связям. Среди них — Марина Вакуленко, эксперт-практик ВЭД, генеральный директор компании «Экспортдинст», Юрий Сапрыгин, руководитель проектной работы Школы управления Сколково. Основными темами конференции станут выстраивание экспортной деятельности с нуля и рост продаж в условии внешних ограничений, особенности заключения экспортного контракта.
Параллельно состоится закупочная сессия с иностранными покупателями, где производители смогут напрямую презентовать свою продукцию потенциальным зарубежным партнерам. Среди стран участниц сессии будут представители компаний Турции, Монголии, Казахстана и Киргизии. Для участия в закупочной сессии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Подать заявку на участие в конференции можно здесь.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.