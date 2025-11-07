Победители «Большой перемены» из Ростовской области получат по 1 млн рублей

Также отметили учеников 8−9 классов: представителей лицея № 102, школ № 43, 60 и 80 Ростова-на-Дону, школы поселка Янтарного (Аксайский район), школы № 15 Батайска, школы № 9 Таганрога, а также инженерно-технологической гимназии «Юнона» Волгодонска. В этих случаях победители должны получить по 200 тысяч рублей, а призеры — по 100 тысяч рублей.