Победители «Большой перемены» из Ростовской области получат по 1 млн рублей

57 старшеклассников из Ростовской области стали победителями и призерами «Большой перемены». Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Фатеев.
— Регион в заключительном этапе достойно представили 57 старшеклассников, 13 — лауреаты I степени, а остальные — лауреаты II степени, — сообщил Андрей Фатеев.
Финал всероссийского конкурса среди школьников 8−10 классов состоялся в детском центре «Артек».
Среди десятиклассников лучшими оказались ребята из школ № 53 и 115 Ростова-на-Дону, школы № 8 Батайска, Егорлыкской школы № 1 и лицея ЮФУ. Они получат по 1 млн рублей на образовательные цели, а призеры — по 200 тысяч рублей.
Также отметили учеников 8−9 классов: представителей лицея № 102, школ № 43, 60 и 80 Ростова-на-Дону, школы поселка Янтарного (Аксайский район), школы № 15 Батайска, школы № 9 Таганрога, а также инженерно-технологической гимназии «Юнона» Волгодонска. В этих случаях победители должны получить по 200 тысяч рублей, а призеры — по 100 тысяч рублей.
Дополнительно все участники конкурса получат баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.
Педагогам, подготовившим победителей, выделят по 150 тысяч рублей. Наставникам призеров перечислят по 50 тысяч рублей.
Добавим, также для финалистов «Большой перемены» организовали деловые игры, мастер-классы и тренинги. Состоялись лекции, встречи и дискуссии.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.