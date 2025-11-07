Проект на миллион: стартовал национальный конкурс «‎Благоустрой!»‎

«Мы развиваем открытые общественные пространства в регионах с суровым климатом. Поэтому у нас по многим параметрам нетипичные условия: нужны подходящее озеленение, освещение и другие решения, — объясняет директор программы “Родные города” Ярина Сугакова. — У нас сложные, но очень корректные требования, потому что мы заранее понимаем, для каких целей создаем эти пространства. Такой подход дает возможность молодым специалистам, с одной стороны, работать по четкому техническому заданию, а с другой — проявлять фантазию и креативность. Мы готовы делиться наработанным опытом со студентами и работать вместе над созданием новых точек комфортной городской среды».