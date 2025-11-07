Проект на миллион: стартовал национальный конкурс «‎Благоустрой!»‎

Преображать российские города могут не только дипломированные архитекторы, но и начинающие — благодаря Национальному студенческому конкурсу «Благоустрой!». Прием заявок на участие в его втором сезоне завершился 30 октября. Свои идеи, как изменить площади, парки, набережные, в этом году предложат почти 2 тыс. молодых людей из 70 регионов, которые учатся на архитектурно-строительных факультетах вузов. Около 600 юношей и девушек разработают проекты индивидуально, остальные же объединятся в команды по 2−5 человек.
Рассказываем, как конкурс по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проходит в этот раз.
Бесценный опыт и гранты на реализацию проектов.
В 2025 году студенты-участники — от 17 до 35 лет — предложат варианты благоустройства 70 территорий в 41 регионе.
Работы полуфиналистов в 2026 году представят на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Если местные жители выберут концепции молодых специалистов, их проекты реализуют по нацпроекту.
Гран-при конкурса — 1 млн рублей. Также победителей выбирают по девяти номинациям: трем основным и шести партнерским. Автор лучшего проекта в каждой из них получит 300 тыс. рублей. А всех финалистов ждут стажировки в ведущих архитектурных бюро страны.
«Особую значимость конкурсу придает его проведение в поддержку национального проекта “Инфраструктура для жизни”, в рамках которого по всей стране благоустраиваются десятки тысяч общественных пространств и дворов. Впереди — масштабная работа по созданию современных, комфортных и безопасных городов, и именно молодое поколение специалистов играет здесь ключевую роль», — уверен глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Основные и партнерские номинации.
Участники, претендующие на победу в основных номинациях, будут работать над проектами парков, набережных и центральных площадей в опорных населенных пунктах. Все локации находятся в городах, селах и поселках, развитие которых — приоритет для нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что всего статус «опорных» имеют свыше 2,1 тыс. населенных пунктов.
Отобранные организаторами общественные пространства разделены по трем номинациям в зависимости от числа жителей: менее 50 тыс. человек, 50−250 тыс. или 250−500 тыс.
Отличия партнерских номинаций друг от друга более явные. Например, Минтранс РФ предлагает молодым специалистам подумать, как благоустроить объекты придорожного сервиса — остановки на федеральных и региональных трассах. «Росатом» ожидает, что начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры разработают «туристический код» для трех населенных пунктов, где действуют предприятия госкорпорации. А команда «Газпром нефти», развивающая корпоративную программу социальных инвестиций «Родные города», подготовила список открытых зон культуры и отдыха.
«Мы развиваем открытые общественные пространства в регионах с суровым климатом. Поэтому у нас по многим параметрам нетипичные условия: нужны подходящее озеленение, освещение и другие решения, — объясняет директор программы “Родные города” Ярина Сугакова. — У нас сложные, но очень корректные требования, потому что мы заранее понимаем, для каких целей создаем эти пространства. Такой подход дает возможность молодым специалистам, с одной стороны, работать по четкому техническому заданию, а с другой — проявлять фантазию и креативность. Мы готовы делиться наработанным опытом со студентами и работать вместе над созданием новых точек комфортной городской среды».
Московский архитектурно-строительный институт (МГТУ-МАСИ) в свою очередь предлагает разработать концепцию общественных пространств возле школ, центров дополнительного образования, библиотек. Кстати, победителя этой спецноминации наградят грантом на обучение по программе повышения квалификации. Это шанс целенаправленно освоить навыки, связанные с комплексным благоустройством.
Узнать, какими студенты хотели бы видеть дворы и парки на территории своих жилых комплексов, собирается федеральная строительная компания DOGMA. Участникам предложены проекты в шести регионах — на выбор.
Номинация архитектурной компании «Генпро» на фоне остальных выделяется форматом работы. Участники конкурса проиллюстрируют свои идеи не изображениями, а физическим макетом. Это будет модель «универсального молодежного пространства будущего».
Календарь участника.
Качественно проработать свои концепции конкурсантам помогут образовательные акселераторы. Во время них с молодыми специалистами поделятся опытом ведущие российские эксперты в области архитектуры, урбанистики, городского планирования, проектирования и благоустройства.
Первый блок уже стартовал 5 ноября и продлится до 1 декабря. С помощью наставников участники разберут техзадания к конкурсным проектам.
К началу зимы конкурсантам нужно окончательно определиться с номинацией и тем, для какой именно локации они хотят придумать новый облик. Непосредственно на подготовку проекта после обучающего модуля будет три недели. Загрузить концепт в личный кабинет участника нужно к 22 декабря.
До 29 декабря региональное жюри назовет имена полуфиналистов. Ими станут авторы лучших проектов для каждой из 70 конкурсных локаций.
После Нового года для них стартует второй акселератор, чтобы участники доработали идеи и подготовились к очной защите. 13−19 февраля эксперты определят финалистов.
Защита проекта финалистами пройдет в Москве в первые дни весны. Возглавит федеральную комиссию лично глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Что мотивирует молодых специалистов.
Большинство конкурсантов похожи тем, что глубоко уважают людей, для которых проводят благоустройство, уникальные национальные и географические особенности, природу. Об этом говорят мотивационные письма участников, которые им нужно было приложить к заявке. В небольшом эссе студенты рассказывали, чем «Благоустрой!» важен и полезен для них лично и в целом для страны.
«Для меня архитектура — это не про бетон и чертежи, а про жизнь, — делится студентка пятого курса Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Мария Плотникова. — Про то, как люди утром пьют кофе во дворе, как ребенок играет на безопасной площадке, как пожилой человек может комфортно пройтись по тенистой аллее. Это про атмосферу, которая делает город живым и настоящим».
Девушка верит, что «Благоустрой!» даст ей возможность не только проявить себя, но и «прикоснуться к будущему», в котором появится гораздо больше уютных городских пространств.
«Мне очень хочется, чтобы именно этот конкурс стал первой страницей моей профессиональной истории. Ведь у начинающих есть преимущество: мы еще не боимся мечтать слишком смело и предлагать креативные идеи, из которых рождается что-то по-настоящему новое», — подчеркивает Мария.
Отметим, что среди участников второго сезона немало тех, кто уже боролся за победу в прошлом году. Повторно подал заявку даже обладатель Гран-при Арсений Ежов — студент Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина.
«Для нас это был не просто конкурс, а как квест на выживание: столько ночей, столько кофе! — вспоминает молодой человек. — Но, когда видишь, что твоя идея, рожденная в три часа ночи в общаге, может изменить целый город, — это взрыв мозга и адреналина. Хочу еще!».
Награждение — лишь начало пути.
Для участников второго сезона все пока что только начинается. Тем временем идеи полуфиналистов и победителей прошлогоднего конкурса уже воплощают в жизнь.
Например, один из проектов победил в голосовании за объекты благоустройства в городе Михайловке, расположенном в Волгоградской области. Пруд, берега которого поросли камышом, в 2026 году станет «осколком моря». Именно так свою концепцию набережной назвали Елизавета Комиссарова и Карина Габбасова из Волгоградского технического университета — полуфиналистки первого сезона конкурса «Благоустрой!».
У пруда появятся несколько смотровых площадок и зон отдыха. По задумке девушек, на воде соорудят причалы для прогулочных лодок, на пляже установят шезлонги, теневые навесы и кабинки для переодевания.
Проект команды «от Ах! до Арх!» из Донбасской национальной академии строительства и архитектуры для набережной по улице Шмидта в Новоазовске тоже реализуют в следующем году. Территорию в 20 га превратят в парк «Бурелом». Там появятся комфортный общественный пляж, многочисленные зоны отдыха, детские и смотровые площадки, арт-объекты. Заброшенный летний кинотеатр отреставрируют. На площадке перед ним станут проводить ярмарки и городские праздники.
Проект стал победителем сразу двух конкурсов. После триумфа на «Благоустрой!» команда доработала концепцию и подала ее на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Авторы получили федеральный грант в размере 71,6 млн рублей, который используют для воплощения задумки.
Всего с 2019 года по федеральной программе в России благоустроили более 77 тыс. дворов и общественных пространств. В 2025—2030 годах эта работа продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благодаря этому преобразятся еще более 30 тыс. локаций, включая не менее 1600 проектов — победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Помимо этого, по нацпроекту также развивают сеть региональных и федеральных трасс, маршрутов общественного транспорта, реализуют комплексное развитие территорий и модернизируют коммуникации ЖКХ.